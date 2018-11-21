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Руководитель «Укрзализныци» получает 30 тыс. евро ежемесячно — эксперт

Общество

Общественник рассказал, кому на Украине жить хорошо

Киев, 21 ноября 2018, 10:15 — REGNUM  Руководитель украинских железных дорог Евгений Кравцов получает в месяц около €30 тыс., рассказал общественный деятель Игорь Хохич 19 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Больше председателя правления компании «Укрзализныця» получают руководители британской железнодорожной компаний Network Rail — €79,8 тыс. и французской SNCF — €38,2 тыс. в месяц.

В некоторых странах Европы чиновники такого уровня получают в два раза меньшую сумму, а руководитель литовской железной дороги — почти в пять раз меньше.

«Заработная плата Кравцова в 102 раза выше средней заработной платы на Украине, в 228 раз превышает среднюю зарплату рабочего «Укрзализныци» первого разряда, задействованного в железнодорожных перевозках, и в 190 раз выше средней заработной платы машиниста локомотива третьего разряда», — рассказал Хохич.

Напомним, в конце октября 2018 года Счётную палату Украины заинтересовали причины двукратного повышения тарифов на железнодорожные перевозки в течение года, а также многочисленные растраты, в которых обвиняют «Укрзализныцю».

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