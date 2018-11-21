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Алибасов о свадьбе с Федосеевой-Шукшиной: «К этому шагу я шел более 10 лет»

Общество

«Просто предложил»

Алибасов о свадьбе с Федосеевой-Шукшиной: «К этому шагу я шел более 10 лет»
Бари Алибасов

Москва, 21 ноября 2018, 09:57 — REGNUM  Музыкант Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина специально не выбирали дату для регистрации брака. Об этом, как передает «Вечерняя Москва», сообщил сам создатель и бессменный лидер поп-группы «На-На».

"Просто предложил: «Пойдем, распишемся»! А она согласилась, — говорит Алибасов. — Но на самом деле к этому шагу я шел более 10 лет».

По его словам, он много «думал и взвешивал», и в конце концов принял решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 71-летний музыкант Бари Алибасов и 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально связали себя узами брака, расписавшись в Кутузовском отделе ЗАГСа в Москве.

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