В Челябинском университете обсудили бытие человека и национальную идеологию

Челябинск, , 09:48 — REGNUM Международная научная конференция «Бытие человека: проблема единства в многообразии современного мира» и молодёжная научно-практическая конференция «Национальная идеология в борьбе с проявлениями экстремизма» прошли в Челябинском государственном университете, сообщила пресс-служба вуза.

В научных мероприятиях приняли участие 130 представителей из Москвы, Перми, Екатеринбурга, Челябинской области, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Казахстана, Мозамбика, Анголы и Мали. За два дня участники конференции выступили с 60 докладами и сообщениями.

Проректор по научной работе Василий Бучельников отметил, что проблема, заявленная на конференции о бытии человека, относится к разряду основополагающих и уникальных философских исследований. По его словам, она многомерна и позволяет рассмотреть различные аспекты бытия человека: национальную и культурную безопасность, коммуникативную культуру, культуру согласия и культуру преодоления, методологию философского исследования, вопросы цивилизационного развития России-Востока-Запада.

Отличительной особенностью конференции 2018 года стали выступления студентов, магистрантов, аспирантов, курсантов, гостей из МГТУ им. Г.И. Носова, ЧГИК и Военно-воздушной академии. Они представили результаты философских исследований наряду с маститыми учёными, руководителями научных школ.

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