Создатель Max Payne и Alan Wake основал собственную студию

Хельсинки, , 09:45 — REGNUM Геймдизайнер Матиас Миллирин, до 2015 года занимавший пост главы компании Remedy Entertainment, объявил о создании собственной студии Redhill Games. Об этом 20 ноября сообщил портал PC Games Insider.

Миллирин известен геймерам по своей работе над сериями популярных игр Max Payne и Alan Wake. Отмечается, что в его компании будут работать такие специалисты, как Микко Уромо (Remedy, Wargaming), Милош Жерабек (World of Tanks) и Екатерина Долгова (Wargaming). Компания нацелена на завоевание рынка онлайн-игр и игр-сервисов для платформы PC.

Читайте также: Разработчик игры Diablo раскритиковал политику Blizzard

Напомним, первую часть Max Payne компания Remedy выпустила в июле 2001 года. Эта игра быстро стала популярной и принесла финской компании всемирную известность. Бывалые геймеры также знают эту студию по классической игре Death Rally.

Читайте ранее в этом сюжете: Skybound объявила о начале работы над продолжением игры The Walking Dead