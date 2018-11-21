Началась реставрация здания Московской ремесленной управы

Москва, , 09:31 — REGNUM В Москве началась реставрация здания ремесленной управы. Так называемый «расстрельный дом» находится на Никольской улице, 23. В настоящее время в памятнике архитектуры завершен комплекс противоаварийных работ, потому что здание ранее находилось в аварийном состоянии и его хотели снести, сообщается на портале мэра Москвы.

Перед реставрацией рабочие демонтировали аварийные элементы, усилили фундамент, дверные и оконные проемы, оборудовали временную технологическую крышу. Сейчас началось восстановление объекта культурного наследия регионального значения. Исторический облик зданию планируют вернуть в 2019 году.

Дом 23 по улице Никольской имеет давнюю историю — нижние этажи включают фрагменты палат князей Хованских XVII века. В XIX веке здание принадлежало Московской ремесленной управе. Наибольшую известность здание получило как «расстрельный дом» — здесь в годы Большого террора размещалась Военная коллегия Верховного суда СССР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начнётся реставрация здания Дома съездов Наркомпроса, которое расположено в Малом Харитоньевском переулке. Задание на разработку проекта выдал столичный Департамент культурного наследия. Здание построено в готическом стиле в начале XX века (в 1906 году).

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