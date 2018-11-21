Skybound объявила о начале работы над продолжением игры The Walking Dead

Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Компания Skybound Entertainment объявила о том, что она приступила к разработке продолжения серии игр студии Telltale «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead). Об этом 20 ноября сообщил портал ComingSoon.

Компания поблагодарила фанатов серии за ожидание и сообщила, что всё последнее время её сотрудники были заняты работой, связанной с передачей проекта. В компании отметили, что тем, кто ранее приобрел четвертый сезон игры, больше не придется покупать его, оставшиеся два эпизода будут доступны этим геймерам сразу после выхода.

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Напомним, компания Telltale Games сейчас проходит процедуру ликвидации, свой проект The Walking Dead она передала компании Skybound. Ожидается, что третий эпизод четвертого сезона игры выйдет до конца 2018 года, а четвертый — в первом квартале 2019 года.

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