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В Китае стартовал 76-й международный патруль по реке Меконг

Общество

Как сообщили в полицейском бюро Юньнаня, совместный патруль продлится пять дней, в течение которых правоохранители пройдут 500 км

В Китае стартовал 76-й международный патруль по реке Меконг
Daniel Berthold
В дельте Меконга

Куньмин, Китай, 21 ноября 2018, 09:19 — REGNUM  В порту Гуанлэй Сишуанбаньна-Дайском автономной округе провинции Юньнань на юге Китая стартовал 76-й совместный патруль по реке Меконг с участием правоохранителей из Китая, Лаоса, Таиланда и Мьянмы, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Как сообщили в полицейском бюро Юньнаня, совместный патруль продлится пять дней, в течение которых правоохранители пройдут 500 км в рамках кампании по борьбе с терроризмом, преступностью и наркотиками. Во время патрулирования также будут проведены антитеррористические учения.

Отметим, что с декабря 2011 года, когда стартовали совместные учения, правоохранителями этих стран было пройдено более 39,5 тыс. км, спасено от бандитов 122 торговых судна и изъято 582,28 кг наркотиков. Бассейн реки Меконг является одной из важных артерий, по которой наркотики поступают в Китай из «золотого треугольника».

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