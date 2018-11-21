Посольство Украины в США попросило Amazon и Ebay убрать символику ДНР и ЛНР

Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Посольство Украины в США направило обращения к руководству крупнейших американских торговых платформ Amazon и Ebay с просьбой убрать товары с символикой Донецкой и Луганской Народных Республик, сказано 21 ноября на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.

«Кроме того, дипломатическое учреждение обратило к данной ситуации внимание администрации США, включая руководство государственного департамента, министерства торговли и министерства финансов США», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун призвала украинских пользователей массово писать жалобы в адрес владельца платформы Amazon Джеффа Безоса с требованием убрать товары с символикой республик Донбасса.

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