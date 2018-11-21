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Пассажирооборот аэропорта Шицзячжуана на севере КНР превысил 10 млн человек

Общество

Таким образом, все ключевые аэропорты треугольника Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй, который является одним из ключевых городских кластеров Китая достигли ежегодного пассажирооборота более 10 млн человек

Шицзячжуан, Китай, 21 ноября 2018, 09:09 — REGNUM  Международный аэропорт Чжэндин города Шицзячжуан в провинции Хэбэй на севере Китая принял своего десятимиллионного пассажира в 2018 году, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Таким образом, все ключевые аэропорты треугольника Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, который является одним из ключевых городских кластеров Китая достигли ежегодного пассажирооборота более 10 млн человек.

В настоящее время более 100 воздушных маршрутов связывают Шицзячжуан, столицу провинции Хэбэй и с 72 китайскими и зарубежными городами. Семь маршрутов — международные.

Другие два ключевых аэропорта региона — Столичный международный аэропорт Пекина и Международный аэропорт Биньхай города Тяньцзиня в год пропускают через себя 95,78 млн и 21,01 млн пассажиров соответственно, если верить данным 2017 года.

Отметим, что к 2020 году ожидается, что аэропорт Шицзячжуана выйдет на показатель пассажирооборота в 13,5 млн человек и 50 тыс. тонн груза соответственно. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае был также одобрен трехлетний план расширения аэропорта города Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Китая одобрили масштабный план модернизации аэропорта Синьцзяна

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Строительство и состояние аэропортов
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