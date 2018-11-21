В Москве 21 ноября ожидается снег и гололедица

Москва, , 09:03 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, синоптики обещают москвичам облачную погоду и небольшой снег. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Местами гололедица», — уведомили в метеослужбе.

По сведениям синоптиков, днем в столице России температура воздуха составит от +1 до — 1 °C, ветер ожидается северо-западный со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм. рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зима в средней полосе России начнется практически одновременно с календарными датами первого зимнего месяца.

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