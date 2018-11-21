Украина навредит самой себе, если покинет Интерпол — эксперт

Киев, , 09:03 — REGNUM Выход Украины из Интерпола ударит по правоохранительной системе страны, заявил бывший глава украинского отделения Интерпола Николай Джига, сообщило 21 ноября издание Strana.ua.

По мнению эксперта, украинские политики грозятся выйти из Интерпола, поскольку не понимают принцип работы этой организации:

«Они думают, что Интерпол представляет собой полноценную полицейскую структуру, которая располагает группами захвата и агентурой. Но, на самом деле, это не так. Главное оружие Интерпола — это информация, которая поступает из национальных бюро 192 стран мира в базу данных штаб-квартиры Интерпола в Лионе».

Джига уверен, что выход Украины из Интерпола резко ухудшит качество работы украинских правоохранителей и спецслужб. Страна окажется бессильна перед угрозами со стороны транснациональных группировок, специализирующихся на торговле людьми, наркоторговле и терроризме. Кроме того, по каналам Интерпола поступают сведения о незаконных финансовых операциях по всему миру, включая пресловутые офшоры.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о выходе страны из Интерпола, в случае если президентом организации будет избран российский генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

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Украинская сторона не приняла во внимание даже то, что должность президента Интерпола носит представительский характер.

Как позже выяснилось, родной брат российского генерала является высокопоставленным украинским дипломатом.

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