Детеныш редкой гориллы родился в Московском зоопарке

Москва, , 09:02 — REGNUM В Московском зоопарке у редкой равнинной гориллы появилось потомство — самка весом 1,5 кг и ростом 40 см. Об этом сообщает 21 ноября официальный портал столичной мэрии.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, рождение маленькой гориллы стало событием не только для столицы, но и для мирового сообщества зоопарков. Это животное находится на грани исчезновения.

Размножение равнинных горилл в условиях зоопарков поможет спасти вид от вымирания. Ранее в Москве эти гориллы уже давали потомство, в настоящее время в зоопарке живут восемь особей.

В естественных условиях равнинные гориллы живут в Центральной Африке и Экваториальной Гвинее. Самых миролюбивых из человекообразных обезьян становится всё меньше из-за вырубки лесов и браконьерства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября впервые за 15 лет в Московском зоопарке родился детеныш редкой мартышки дианы. Пол детеныша пока не известен.

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