В Томске завершился IV Съезд инженеров Сибири

Томск, , 08:48 — REGNUM Четвёртый Съезд инженеров Сибири, проходивший в Томске, завершился принятием проекта резолюции, которая позволит регионам ускорить инновационное развитие. Итоги съезда накануне подвели в Томском политехническом университете, сообщает 21 ноября пресс-служба вуза.

В съезде приняли участие более 400 человек — представители 50 предприятий Сибири, сотрудники и преподаватели 15 вузов России, 30 представителей региональных органов исполнительной власти.

«В результате работы в течение двух дней у нас получился пакет из знаний о том, где и как может развиваться Сибирь в технологическом и научно-техническом плане», — сообщил на итоговом заседании председатель исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

В свою очередь ректор ТПУ Пётр Чубик сообщил, что возглавляемый им вуз «будет стараться хотя бы на полшага опережать веяния, готовить инженеров, способных совершать технологические революции».

«Я очень хочу надеяться, что те мысли, идеи и предложения, которые родились на съезде за два дня, перерастут в решения, которые по своему результату превзойдут все самые смелые ожидания», — сказал он.

Во время закрытия съезда участники подробно обсудили проект резолюции, которая собрала итоги всех мероприятий и все предложения. В частности, в документе зафиксирован ряд серьезных мер для ускорения инновационного развития регионов.

Обеспечение синхронности действий по организации производства продукции и услуг для рынков НТИ и внедрению передовых производственных технологий, разрабатываемых компаниями участниками НТИ;

Вовлечение бизнес-сообщества Сибири в технологическую повестку развития России, в том числе в НТИ, Цифровую экономику, СНТР через создание межрегиональной кооперации;

Формирование новых возможностей для развития технологических компаний Сибири, в том числе, используя механизмы вовлечения компаний в деятельность корпораций;

Восстановление сбалансированного потенциала основных звеньев инженерной деятельности «наука — технологические разработки — промышленное освоение»;

Повышение уровня обоснованности технологических прогнозов, рост затрат на науку, включая увеличение доли бизнеса в расходах на инновации;

Создание сети инжиниринговых центров по системному освоению нововведений;

Формирование программы по раннему выявлению и закреплению талантливой молодежи, а также высококвалифицированных инженерных кадров в СФО.

Резолюция будет доработана с учётом предложений участников и опубликована 5 декабря на официальном сайте съезда.

Также участники съезда предложили сформировать совещательные органы для реализации программы «Технет-Сибирь» и создать в Томске Проектный офис программы для исполнения конкретных проектов.

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