Разработка Kingdom Hearts III закончена: Disney опубликовала трейлер игры

Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Disney выпустила трейлер по игре Kingdom Hearts III, которая основана на мире мультфильмов американской компании. Ролик был опубликован 20 ноября на YouTube-канале Kingdom Hearts.

Таким образом Disney заявила об окончании разработки продолжения игры. В описании к ролику компания написала, что все желающие могут поторопиться и оставить предзаказ на люксовую версию игры, перед тем, как все её копии будут распроданы.

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Напомним, Kingdom Hearts — это совместная игра компаний Square Enix и Disney Interactive, выполненная в жанре экшн-рпг (игра в которой упор сделан на огнестрельное оружие и ролевой элемент). Первая часть вышла в 2002 году, над её созданием работал геймдизайнер Тэцуи Номура.

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