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Сменился представитель омбудсмена в Алтайском крае при АлтГТУ

Общество

На должность назначен профессор Владимир Инговатов

Барнаул, 21 ноября 2018, 08:33 — REGNUM  Доверенным лицом Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова назначен профессор, заведующий кафедрой философии и социологии Владимир Инговатов, сообщает 21 ноября пресс-служба вуза.

На этом посту он сменил профессора кафедры правоведения и политологии Валерия Улезько, который несколько лет занимал эту должность на общественных началах.

Доверенное лицо Уполномоченного по правам человека в образовательных организациях принимает участие в правовом просвещении участников образовательного процесса, оказывает содействие в сохранении и восстановлении нарушенных прав представителей учащейся молодежи, оказывает консультативную помощь. Задачи регионального представителя Уполномоченного по правам человека в университете Инговатов будет осуществлять безвозмездно.

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