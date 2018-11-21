Сменился представитель омбудсмена в Алтайском крае при АлтГТУ

Барнаул, , 08:33 — REGNUM Доверенным лицом Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова назначен профессор, заведующий кафедрой философии и социологии Владимир Инговатов, сообщает 21 ноября пресс-служба вуза.

На этом посту он сменил профессора кафедры правоведения и политологии Валерия Улезько, который несколько лет занимал эту должность на общественных началах.

Доверенное лицо Уполномоченного по правам человека в образовательных организациях принимает участие в правовом просвещении участников образовательного процесса, оказывает содействие в сохранении и восстановлении нарушенных прав представителей учащейся молодежи, оказывает консультативную помощь. Задачи регионального представителя Уполномоченного по правам человека в университете Инговатов будет осуществлять безвозмездно.

Читайте также: В Барнауле будет создан шахматный клуб