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Антитеррористические учения стартовали во Владивостоке

Общество

Участникам мероприятий нужно будет предотвратить «теракт»

Владивосток, 21 ноября 2018, 08:30 — REGNUM  С 21 по 23 ноября во Владивостоке пройдут учения, направленные на совершенствование мер антитеррористической защищенности. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

В сообщении говорится, что в мероприятиях, которые пройдут под контролем регионального оперативного штаба НАК, будут задействованы органы власти и управления Приморского края, а также сотрудники МЧС и силовых ведомств.

По замыслу учений, участникам мероприятий нужно будет предотвратить «теракт» в городе, обезвредив группу «злоумышленников».

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Антитеррор
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