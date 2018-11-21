Антитеррористические учения стартовали во Владивостоке

Владивосток, , 08:30 — REGNUM С 21 по 23 ноября во Владивостоке пройдут учения, направленные на совершенствование мер антитеррористической защищенности. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

В сообщении говорится, что в мероприятиях, которые пройдут под контролем регионального оперативного штаба НАК, будут задействованы органы власти и управления Приморского края, а также сотрудники МЧС и силовых ведомств.

По замыслу учений, участникам мероприятий нужно будет предотвратить «теракт» в городе, обезвредив группу «злоумышленников».

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