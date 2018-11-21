Депутатов Якутии просят остановить оптимизацию в сельской больнице

Якутск, , 08:50 — REGNUM Администрация якутского села Иенгра обратилась к депутатам Госсобрания Якутии с письмом, в котором просит не допустить дальнейшего сокращения медработников и койко-мест в больнице населённого пункта. Народных избранников просят не допустить дальнейшей оптимизации в здравоохранении села, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Письмо из Иенгры депутатам 20 ноября на заседании Госсобрания республики зачитала председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарёва.

«Вопросы оптимизации и секвестирования — это самые больные, — отметила она. — Мы получили письмо от Иенгринской наслежной администрации по поводу сокращения штата. Если в 2015 году в стационаре было 25 коек, то сегодня осталось 7. Было сокращены 2,5 ставки санитарки. В 2019 году планируется круглосуточный стационар перевести на дневной, в связи с чем сократят две ставки повара, две — сторожей, две — медсестёр и 1,5 — санитарок. Для маленького посёлка, да ещё со статусом эвенкийского это очень больной вопрос. Они просят депутатов оказать содействие в решении этого вопроса».

Елена Голомарёва также подчеркнула, что в соответствии с законом об охране здоровья населения республики, принятым предыдущим созывом Госсобрания, ликвидация медучреждений и сокращение медперсонала должны осуществляться по решению комиссии, в которую в том числе необходимо включить депутатов Иенгры.

«Поэтому мы просим министерство здравоохранения срочно остановить данные указания со стороны ЦРБ и проводить эти действия», — отметила Елена Голомарёва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил о том, что на здравоохранение республики из федерального бюджета добавят в 2019 году 6,7 млрд рублей. Это станет возможным благодаря изменения методики распределения федсредств на медицину между регионами.

«Было много проблем, связанных с материально-технической базой здравоохранения, и с тем, что, к сожалению, многие годы здравоохранение в республике из Федерального фонда обязательного медицинского страхования недофинансировалось из-за несовершенства методики, — сообщил Айсен Николаев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. — Конечно, вопросов много. В том числе и по строительству онкологического диспансера, кардиологического диспансера. Но самое главное, я считаю, сделано — методика исправлена, и поэтому будут положительные изменения».