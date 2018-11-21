Лишь 18% российских туристов рады контактам с соотечественниками

Москва, , 08:30 — REGNUM Около половины российских туристов нейтрально воспринимают встречу с соотечественниками за рубежом, 11% стараются избегать таких контактов, а 18% — радуются и завязывают беседу. Об этом говорится в исследовании международного туристического портала Momondo.

Нейтрально настроенные туристы из России, а их 47%, поддержат беседу, но лишь в ответ на инициативу второй стороны. Не хотят утруждать незнакомцев разговором 6% опрошенных, 3% стараются общаться с местным населением, а 2% всеми способами избегают общения с соотечественниками. Улыбаются, но не начинают разговора, 13% опрошенных.

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В опросе участвовали боле 26 тыс. человек — жители 26 стран мира. Чаще всего (43%) завязывают общение с соотечественниками индийцы, реже всего — финны (9%), отмечают РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее путешественники назвали Санкт-Петербург городом, где живут самые добрые люди. На втором месте оказался Краснодар, на третьем — Севастополь, далее Казань и Петрозаводск. Москва заняла в рейтинге десятое место.

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