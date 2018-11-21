В Москве впервые пройдет акция «Правильная забота — здоровый питомец»

Москва, , 08:24 — REGNUM В Москве Комитета ветеринарии впервые проводит акцию «Правильная забота — здоровый питомец». В столице с 23 ноября по 2 декабря для владельцев домашних животных состоятся бесплатные лекции, сообщается на портале мэра Москвы.

Кроме того, бесплатных лекций владельцы домашних животных смогут бесплатно сделать своим питомцам прививки от бешенства. Для этого в столице организуют более 50 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов.

Принять участие в акции может любой желающий. Цель акции — пояснить жителям мегаполиса, как правильно ухаживать за домашними животными: лечить, кормить и выгуливать, чтобы они были здоровыми.

Акция «Правильная забота — здоровый питомец» приурочена ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября. Он был объявлен в 1931 году в Италии на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.

Читайте также: В Москве пройдет акция #всемпособаке18

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Москве прошла акция #всемпособаке18. Это выставка-пристройство собак из приютов. На выставке в Новодевичьем парке гостей ждали 80 собак из приютов, любую из которых можно было сразу забрать домой.

Развитие сюжета: В Москве всё чаще видят лис