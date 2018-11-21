В трёх городах Китая отметили 25-летие побратимских отношений с Уссурийском

Уссурийск, Приморский край, , 08:09 — REGNUM Торжественные мероприятия, посвящённые 25-тилетию побратимских отношений с Уссурийском, прошли в трёх городах Китая: Суйфэньхэ, Дунин и Муданьцзян. Об этом сообщает пресс-служба Приморской государственной сельскохозяйственной академии, представители которой приняли участие в торжествах.

Вокально-хореографический коллектив Академии стал почётным участником концертных программ сразу на трёх крупных сценических площадках. Совместно с китайскими артистами они дали концерты для зрителей разных городов России и Китая.

«На этих встречах были подписаны стратегически важные соглашения о совместном участии в социально-культурной сцене», — отметили в пресс-службе.

Делегацию российской стороны возглавил глава Уссурийского городского округа Николай Рудь. Участники из России отметили, что несмотря на языковой барьер, им без особого труда удавалось понимать друг друга, провести множество репетиций и подготовить совместный номер с коллегами из Китая.

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