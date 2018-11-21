Среда, 21 Ноября 2018 года
08:56:26 МСК

В трёх городах Китая отметили 25-летие побратимских отношений с Уссурийском

Общество

Почётным участником концертов стал творческий коллектив Приморской ГСХА

Уссурийск, Приморский край, 21 ноября 2018, 08:09 — REGNUM  Торжественные мероприятия, посвящённые 25-тилетию побратимских отношений с Уссурийском, прошли в трёх городах Китая: Суйфэньхэ, Дунин и Муданьцзян. Об этом сообщает пресс-служба Приморской государственной сельскохозяйственной академии, представители которой приняли участие в торжествах.

Вокально-хореографический коллектив Академии стал почётным участником концертных программ сразу на трёх крупных сценических площадках. Совместно с китайскими артистами они дали концерты для зрителей разных городов России и Китая.

«На этих встречах были подписаны стратегически важные соглашения о совместном участии в социально-культурной сцене», — отметили в пресс-службе.

Делегацию российской стороны возглавил глава Уссурийского городского округа Николай Рудь. Участники из России отметили, что несмотря на языковой барьер, им без особого труда удавалось понимать друг друга, провести множество репетиций и подготовить совместный номер с коллегами из Китая.

Читайте также: Приморские и японские ученые обсудили будущее сельское хозяйство с Россией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить