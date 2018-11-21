Среда, 21 Ноября 2018 года
08:58:19 МСК

Wi-Fi в транспорте ежедневно пользуются 2,5 млн жителей Москвы

Общество

Чаще всего Wi-Fi использовали пассажиры автобусов

Москва, 21 ноября 2018, 08:05 — REGNUM  В Москве с начала 2018 года пассажиры наземного транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев) 15 млн раз пользовались интернетом с помощью бесплатного Wi-Fi. Чаще всего Wi-Fi использовали пассажиры автобусов, сообщается на портале мэра Москвы.

В основном в наземном транспорте пассажиры строят маршруты в мобильных приложениях, пользуются мессенджерами и общаются в социальных сетях, просматривают видео.

По словам директора службы информационных технологий и связи Мосгортранса Дмитрия Ерзамаева, «пользоваться единой сетью MT_FREE удобно благодаря стабильному сигналу и быстрой авторизации. Всего за три года пассажиры воспользовались услугой более 53 млн раз».

Ежедневно к Wi-Fi в общественном транспорте Москвы подключаются 2,5 млн человек. Кроме наземного транспорта, бесплатная сеть доступна на автовокзалах, в метро и на МЦК.

Читайте также: В Москве появились новые точки доступа к бесплатному Wi-Fi

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве установлено более 2,2 тыс. точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Подключиться к сети можно более чем на 300 улицах и в 40 столичных парках. Также интернет доступен в 211 библиотеках, 199 домах культуры, 13 кинотеатрах сети «Москино».

На эту тему: В Москве на создание бесплатного Wi-Fi потратят 830 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить