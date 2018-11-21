Wi-Fi в транспорте ежедневно пользуются 2,5 млн жителей Москвы

Москва, , 08:05 — REGNUM В Москве с начала 2018 года пассажиры наземного транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев) 15 млн раз пользовались интернетом с помощью бесплатного Wi-Fi. Чаще всего Wi-Fi использовали пассажиры автобусов, сообщается на портале мэра Москвы.

В основном в наземном транспорте пассажиры строят маршруты в мобильных приложениях, пользуются мессенджерами и общаются в социальных сетях, просматривают видео.

По словам директора службы информационных технологий и связи Мосгортранса Дмитрия Ерзамаева, «пользоваться единой сетью MT_FREE удобно благодаря стабильному сигналу и быстрой авторизации. Всего за три года пассажиры воспользовались услугой более 53 млн раз».

Ежедневно к Wi-Fi в общественном транспорте Москвы подключаются 2,5 млн человек. Кроме наземного транспорта, бесплатная сеть доступна на автовокзалах, в метро и на МЦК.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве установлено более 2,2 тыс. точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Подключиться к сети можно более чем на 300 улицах и в 40 столичных парках. Также интернет доступен в 211 библиотеках, 199 домах культуры, 13 кинотеатрах сети «Москино».

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