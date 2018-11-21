Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к обязательным работам

Москва, , 08:00 — REGNUM Мировой суд в Москве приговорил бывшую жену народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ за нарушение тайны личной жизни.

Кроме того, суд обязал ее выплатить Джигарханяну 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. В свою очередь адвокат Цимбалюк-Романовской заявила, что намерена обжаловать приговор.

Напомним, бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская, по данным следствия, собирала и распространяла в средствах массовой информации сведения о личной и семейной жизни Армена Джигарханяна без его согласия.

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