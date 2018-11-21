Среда, 21 Ноября 2018 года
08:57:36 МСК

Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к обязательным работам

Общество

Суд также обязал ее выплатить Джигарханяну 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда

Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к обязательным работам
В суде

Москва, 21 ноября 2018, 08:00 — REGNUM  Мировой суд в Москве приговорил бывшую жену народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ за нарушение тайны личной жизни.

Кроме того, суд обязал ее выплатить Джигарханяну 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. В свою очередь адвокат Цимбалюк-Романовской заявила, что намерена обжаловать приговор.

Напомним, бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская, по данным следствия, собирала и распространяла в средствах массовой информации сведения о личной и семейной жизни Армена Джигарханяна без его согласия.

Читайте также: СКР возбудил новое дело после показа видео из частной жизни Джигарханяна

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить