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Пожизненное за взяточничество: в КНР осудили очередного крупного чиновника

Общество

Бывший вице-председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Шэньси Вэй Миньжоу был также поражен во всех его политических правах

Чанша, Китай, 21 ноября 2018, 07:33 — REGNUM  Бывший высокопоставленный законодатель из провинции Шэньси на северо-западе Китая приговорен к пожизненному тюремному заключению за взяточничество, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Бывший вице-председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Шэньси Вэй Миньжоу был также поражен во всех его политических правах до конца его дней, а его личная собственность была конфискована, сообщили в городском суде Чжэнчжоу в центральной провинции Хунань.

Суд заключил, что с 1996 по 2017 годы Вэй, пользуясь преимуществами от ряда занимаемых ими должностей лоббировал интересы третьих лиц в сфере добычи природных ископаемых, получения земель, заключения контрактов, финансирования, а также продвижения по службе. Вэй был признан виновным в получении взяток и дорогостоящих подарков на общую сумму 109,78 млн юаней ($15,8 млн) лично или через посредников из членов его семьи.

Суд отдельно отметил, что Вэй должен быть наказан по всей строгости закона, чтобы другим в дальнейшем было не повадно, поскольку Вэй пытался вступить в сговор со следствием, уничтожить улики получения взяток и иными способами пытался укрыться от правосудия перед тек, как был пойман. Вэй принял приговор суда.

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