Среда, 21 Ноября 2018 года
09:00:20 МСК

Составлен рейтинг стран с высоким риском смерти при катаклизмах

Общество

Россия оказалась в категории с низким уровнем опасности

Составлен рейтинг стран с высоким риском смерти при катаклизмах
Ураган

Берлин, 21 ноября 2018, 07:26 — REGNUM  Острова Вануату и Тонга в Тихом океане возглавили рейтинг стран, в которых шансы погибнуть в результате природных катаклизмов наиболее высоки, сообщает Der Spiegel.

Так, ученые Рурского университета из Германии проанализировали статистику природных катастроф в 171 стране мира, а также уровень подготовленности властей к катаклизмам.

Выяснилось, что высокий риск погибнуть от землетрясений, ураганов или цунами на островах Вануату и Тонга, замыкают тройку лидеров Филиппины. Самой безопасной страной с этой точки зрения признаны Катар, Саудовская Аравия и Мальта. Россия оказалась в категории с низким уровнем опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская ассоциация потребителей Which обнародовала рейтинг самых безопасных для туристов стран. Эксперты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем показателям: стихийные бедствия, уровень терроризма, угроза для здоровья и уровень преступности.

Читайте подробнее: В Великобритании выявили самые безопасные страны для туризма

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Россия и мир: Рейтинг
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить