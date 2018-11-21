Составлен рейтинг стран с высоким риском смерти при катаклизмах

Берлин, , 07:26 — REGNUM Острова Вануату и Тонга в Тихом океане возглавили рейтинг стран, в которых шансы погибнуть в результате природных катаклизмов наиболее высоки, сообщает Der Spiegel.

Так, ученые Рурского университета из Германии проанализировали статистику природных катастроф в 171 стране мира, а также уровень подготовленности властей к катаклизмам.

Выяснилось, что высокий риск погибнуть от землетрясений, ураганов или цунами на островах Вануату и Тонга, замыкают тройку лидеров Филиппины. Самой безопасной страной с этой точки зрения признаны Катар, Саудовская Аравия и Мальта. Россия оказалась в категории с низким уровнем опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская ассоциация потребителей Which обнародовала рейтинг самых безопасных для туристов стран. Эксперты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем показателям: стихийные бедствия, уровень терроризма, угроза для здоровья и уровень преступности.

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