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У берегов Камчатки ожидаются девятиметровые волны

Общество

Шторм возможен в прибрежной акватории Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных районов

Петропавловск-Камчатский, 21 ноября 2018, 07:18 — REGNUM  Штормовое предупреждение из-за волн высотой до 9 м объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Об этом 21 ноября сообщает пресс-центр регионального главка МЧС со ссылкой на Камчатгидромет.

«22 ноября 2018 года утром в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8−9 метров», — говорится в сообщении.

Шторм возможен в прибрежной акватории Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных районов. Такая обстановка сохранится до конца суток.

Влияние на погоду в указанных районах оказывает приближающийся тихоокеанский циклон. 22 ноября ожидается умеренный, местами сильный снег, ветер с порывами до 23 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Петропавловск-Камчатский подтопило из-за сильных дождей и оттепели.

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