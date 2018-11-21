Возраст не помеха: Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились

Москва, , 07:15 — REGNUM 71-летний музыкант, продюсер, создатель и бессменный лидер поп-группы «На-На» Бари Алибасов официально оформил отношения с 80-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Церемония бракосочетания состоялась накануне, 20 ноября, в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.

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Как признались сами новоиспечённые супруги, они оба счастливы. Их романтические отношения уходят в далёкий 1994 год, однако сегодня их чувства сильны так же, как и раньше. По словам самого продюсера, такой душевной близости, доверия и искренности, как с Лидией Федосеевой-Шукшиной, у него не было ни с кем ни до, ни после, пишут «Дни.ру».

Отметим, что это далеко не первый брак для «молодожёнов». Бари Алибасов ранее был женат пять раз, а актриса была замужем шесть раз.

Новость о свадьбе музыканта и актрисы вызвала неоднозначную реакцию. Одни решили, что это пиар, другие же смеются над молодыми, которые уже немолоды.

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