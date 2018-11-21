В Екатеринбурге школьницу заставили оплатить проезд дважды

Екатеринбург, , 07:03 — REGNUM В Екатеринбурге разгорается новый скандал с нарушением прав детей при пользовании общественным транспортом. В муниципальном автобусе №1 13-летнюю школьницу заставили дважды оплатить проезд, пишут местные СМИ.

Девочка при входе в транспорт предъявила кондуктору временный проездной. Но затем в салон вошли контролёры, которые придрались к тому, что у ребёнка не было с собой справки, подтверждающей то, что она учится в школе. В итоге девочке пришлось оплатить проезд повторно.

В ситуации уже разбирается прокуратура. Отметим, подобный скандал в Екатеринбурге далеко не первый. В основном, детей высаживают из общественного транспорта под предлогом того, что они не могут оплатить проезд. При этом кондукторов и водителей часто не останавливает даже сильный мороз.