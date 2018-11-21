В северных провинциях Китая всерьез объявили войну грязному воздуху

Пекин, , 06:32 — REGNUM Несколько северных провинция Китая усилили борьбу с загрязнением воздуха в том числе прибегнув к закрытию грязных производств и угольных котельных, наряду с ограничением использования автомобилей, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Власти Нинся-Хуэйского автономного района опубликовали план действий «Чистый воздух 2018 — 2020), в рамках которого планируется закрыть, переместить и модернизировать более 1,9 тыс. грязных производств ближайшие три года.

В общей сложности 1089 предприятий будут закрыты и или перемещены, а 816 — временно приостановить свою работу до того момента, как не получат более совершенные очистные сооружения.

Для улучшения качества воздуха в богатой углем провинции Шаньси выпущено постановление закрыть до конца года малоэффективные угольные котельные и прочие предприятия, выбрасывающие в воздух огромное количество загрязняющих частиц.

В столице провинции Хэнань городе Чжэнчжоу городское правительство постановило убрать почти половину автомобилей с дорог в городских районах начиная с 21 ноября и до конца года. Автомобиле с четными номерами смогут передвигаться по дорогам в четные дни, а в то время, как автомобили с нечетными — в нечетные.

Запрет, однако, не коснется военный, полицейский, пожарный, инженерный, спасательный и школьный транспорт. Также под запрет не подпадают такси и автомобили на новых источниках энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском потру Далянь планируется к 2020 году перевести большую часть общественного транспорта на новые источники энергии, отказавшись от традиционных автомобилей на бензине или дизельном топливе.

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