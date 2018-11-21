В Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру писателя Максима Горького

Санкт-Петербург, , 06:04 — REGNUM Компания MegaAgent, занимающаяся продажей недвижимости, выставила на продажу квартиру русского писателя Максима Горького в доме на Кронверкском проспекте.

Сообщается, что эту квартиру-кабинет Горький снимал с 1914 года по 1921. Здесь он написал очерк «Л.Н. Тостой» и повести «Детство», «В людях». Стоимость квартиры оценивается в 11,5 млн рублей. Как заявил гендиректор компании корреспондентам ТАСС, квартира является объектом культурного наследия, поэтому в ней покупатель не сможет заменять окна, менять витрины и входную группу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября петербургская киностудия «Ленфильм» выставила на продажу съемочную площадку на улице Тамбасова. Территория выставлена на продажу с ценой 1,5 млрд рублей. Отмечается, что ранее на этой территории регулярно возникали пожары.