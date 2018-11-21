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Эксперты рассказали, где проще погибнуть от стихийных бедствий

Общество

Лидируют страны Африки и Юго-Восточной Азии

Эксперты рассказали, где проще погибнуть от стихийных бедствий
Tony Bowden
Тонга

Москва, 21 ноября 2018, 05:50 — REGNUM  Эксперты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft представили список стран, где наиболее высок риск погибнуть в результате стихийных бедствий, сообщает журнал Der Spiegel.

Согласно исследованию, наиболее опасными местами в мире являются тихоокеанские острова Тонга и Вануату. На них чаще всего происходят опасные землетрясения, шторма и наводнения. Следующим по опасности местом были признаны Филиппины, где происходят не только цунами и наводнения, но и извержения вулканов. Большую часть рейтинга занимают страны Африки и Юго-Восточной Азии.

Напротив, самыми безопасными местами по этому критерию эксперты назвали Мальту, Саудовскую Аравию и Катар. В этих странах очень низок риск погибнуть в результате природной катастрофы. Россия также входит в перечень безопасных стран.

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Ураганы, шторма, бури
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