Белый дом рассказал о предпочтениях помилованных Трампом индюшек

Вашингтон, , 03:08 — REGNUM В Белом доме прошла традиционная церемония помилования двух индюшек президентом США в честь Дня благодарения, церемония транслировалась в зале для брифингов.

Администрация рассказала, что в этом году процедуре «помилования» подлежат две индюшки по кличкам Морковка и Горошек. По их словам, Морковка любит слушать песни Элвиса Пресли и есть конфеты M&Ms, а Горошек предпочитает слушать кантри и есть попкорн. Птицы приковали к себе внимание фотографов и получили свои минуты славы в американских СМИ.

Церемония помилования индеек является своеобразной традицией США в преддверие Дня благодарения. Как правило, запеченная индейка является традиционным блюдом для семейной трапезы в этот американский праздник.