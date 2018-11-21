На венецианской выставке показали макет Главного храма ВС РФ

Москва, , 00:44 — REGNUM На выставке «Современная русская церковная архитектура», проходящей в итальянской Венеции, был представлен макет будущего собора Воскресения Христова — Главного храма Вооруженных Сил РФ, сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, что храм будет возведен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на пожертвования граждан. По словам председателя правления Благотворительного фонда «Воскресение» Александра Алексеева, на текущий момент свои пожертвования на строительство храма внести более 30 тыс. физических и юридических лиц. Он добавил, что сроки возведения храма соблюдаются.

Как сообщало ИА REGNUM, Главный храм Вооруженных Сил России будет возведен в на территории военно-патриотического парка «Патриот». На его возведение получено благословение патриарха Кирилла. Отмечается, что в храме будет пять престолов, четыре из которых будут посвящены покровителям родов войск.

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