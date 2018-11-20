Самоубийство смоленской школьницы: губернатор обещает наказать виновных

Смоленск, , 22:56 — REGNUM В Смоленской области с собой покончила 14-летняя школьница. СКР возбудил уголовное дело о халатности со стороны сотрудников системы соцзащиты, сообщила 20 ноября пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело ребенка было найдено в одном из жилых домов в Сафонове 18 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, по указанию губернатора создана рабочая группа для установления причин трагедии. 20 ноября в администрации региона в связи с ситуацией состоялось экстренное совещание.

«Рассматривается версия о том, что девочка жаловалась по поводу низкой заработной платы своей мамы. Маму якобы вызывало руководство Сафоновской центральной районной больницы, где она работает, и высказывало претензии по факту, на мой взгляд, абсолютно правильных действий ребенка в защиту интересов семьи и своей мамы. Далее, если это подтвердится, мать на основании претензий, которые ей высказывались, видимо, также провела какие-то нелицеприятные разговоры со своей дочерью», — отметил губернатор Алексей Островский.

«Наша задача — чтобы ни один сотрудник ЦРБ или чиновник районной администрации не уклонился от ответственности и понес наказание строго в рамках действующего законодательства. Мы все, помимо того, что наделены высокими полномочиями, еще и родители. Невозможно себе даже представить горе родственников погибшей девочки», — добавил глава региона.

В СКР уточнили, что девочка жила вместе с матерью, работавшей в больнице, и старшей сестрой, семья находилась в сложной финансовой ситуации и пыталась найти поддержку у органов местной власти. Не исключено также, что ребенок подвергался давлению со стороны одноклассников.

«Уже сейчас для следователей очевидно, что должностные лица, которые были обязаны вникать в проблемы ребенка, не приняли всех возможных мер для предотвращения трагедии», — уточнили в Следственном комитете.