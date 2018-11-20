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Власти Тихуаны арестовали участников «каравана мигрантов»

Общество

Мигранты из Центральной Америки были задержаны за мелкие правонарушения

Власти Тихуаны арестовали участников «каравана мигрантов»
Romel Jacinto
Пограничная стена в Тихуане

Тихуана, Мексика, 20 ноября 2018, 22:26 — REGNUM  За несколько дней 34 участника «каравана мигрантов» были арестованы властями мексиканской Тихуаны и будут депортированы, 20 ноября передает агентство Associated Press.

Мигранты из Центральной Америки были задержаны за мелкие правонарушения — хранение наркотиков, употребление алкоголя в общественных местах, нарушение общественного порядка.

Количество задержанных составляет менее 1% от всей численности «каравана мигрантов», который насчитывает от 4000 до 6000 человек.

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