Власти Тихуаны арестовали участников «каравана мигрантов»

Тихуана, Мексика, , 22:26 — REGNUM За несколько дней 34 участника «каравана мигрантов» были арестованы властями мексиканской Тихуаны и будут депортированы, 20 ноября передает агентство Associated Press.

Мигранты из Центральной Америки были задержаны за мелкие правонарушения — хранение наркотиков, употребление алкоголя в общественных местах, нарушение общественного порядка.

Количество задержанных составляет менее 1% от всей численности «каравана мигрантов», который насчитывает от 4000 до 6000 человек.

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