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«Есть предатели, но нет раскола» — эксперт о прихожанах УПЦ

Общество

«В украинском обществе растет количество людей, которые готовы и хотят отмечать День Победы»

«Есть предатели, но нет раскола» — эксперт о прихожанах УПЦ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церковная служба

Москва, 20 ноября 2018, 21:13 — REGNUM  Украинская православная церковь объединяет народ Украины, заявила 20 ноября политический эксперт Елена Дьяченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«На фоне законов о декоммунизации, которые фактически запрещают праздновать победу, запрещают ветеранам получать какое-то общественное одобрение, в украинском обществе растет количество людей, которые готовы и хотят отмечать День Победы. Говорите, нет ничего, что консолидирует? Вот эту функцию сейчас взяла Украинская православная церковь, на которую тоже осуществляют гонения. У нас есть предатели, но нет раскола. Количество верующих остается», — сказала Дьяченко.

По мнению ведущей программы Ольги Скабеевой, «ненависть к власти и ко всему тому, что она делает, объединяет украинский народ».

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