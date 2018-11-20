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Минфин Украины обнаружил почти 70 тысяч «фальшивых» получателей субсидий

Общество

А цены на газ для населения продолжают расти

Минфин Украины обнаружил почти 70 тысяч «фальшивых» получателей субсидий
Иван Шилов © ИА REGNUM
Цена на газ

Киев, 20 ноября 2018, 19:47 — REGNUM  Министерство финансов Украины обнаружило за первые три квартала 2018 года более 68 тыс. человек, которые незаконно получали субсидии, сообщает 20 ноября УНИАН.

По данным минфина Украины, проведенная верификация получателей субсидий позволила предотвратить «неэффективную» трату 5,9 млрд гривен из бюджета, а также вернуть обратно государству 46,5 млн гривен. Помимо этого минфин также отправил 7,5 млн рекомендаций в различные службы с просьбой проверить получателей субсидий.

Напомним, ранее Киев повысил цены на газ для населения на 23,5%. Правительство пообещало, что население не почувствует роста цен, так как повышенный тариф будет компенсироваться субсидиями. Однако сразу после этого правительство начало активно искать «ненастоящих» получателей субсидий, чтобы сократить выплаты населению.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нафтогаз Украины» займется «фильтрованием» получателей субсидий

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