Московские технопарки ежегодно экономят 163 млн рублей на аренде

Москва, , 09:04 — REGNUM Экономия московских технопарков и промышленных предприятий на аренде составляет 163 млн рублей в год. Об этом заявил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.

Ефимов отметил, что льготная ставка годовой арендной платы от кадастровой стоимости земельного участка составляет 0,01% для технопарков и технополисов и 0,3% для промкомплексов.

«Пониженная ставка аренды позволяет арендаторам, которые занимают участки общей площадью около 112,1 гектара, в среднем экономить 163 млн рублей в год. Это позволяет передовым промышленным предприятиям больше средств вкладывать в развитие, проводить технологическое перевооружение, наращивать объемы производства, запускать новые проекты», — подчеркнул Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, заявил, что на сегодняшний день департамент городского имущества оформил дополнительные соглашения к 18 договорам аренды с технопарками, промышленными предприятиями и технополисами. В число предприятий, получивших льготу, входят АО «Технопарк Слава», ООО «Технопарк «Сколково», ООО «Научный парк Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова», ГУП МПО «МОСГОРМАШ».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 год в Москве вырос индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 25,7%.

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