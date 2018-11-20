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Рыбам — смерть, люди выживут: ВОЗ исследовала воду в Евфрате

Общество

К массовой гибели рыбы в Евфрате могло привести превышение допустимого уровня бактерий, тяжелых металлов и солей аммония

Багдад, 20 ноября 2018, 19:03 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исследовала загрязнение Евфрата в Ираке, которое могло перевести к массовой гибели рыбы в реке, 20 ноября передает агентство Associated Press.

Согласно исследованию ВОЗ, к гибели рыб могло привести превышение допустимого уровня бактерий, тяжелых металлов и солей аммония в Евфрате. Однако для людей превышение не опасно.

Организация обещает также провести вирусологическое исследование образцов воды из Евфрата.

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