Рыбам — смерть, люди выживут: ВОЗ исследовала воду в Евфрате

Багдад, 20 ноября 2018, 19:03 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исследовала загрязнение Евфрата в Ираке, которое могло перевести к массовой гибели рыбы в реке, 20 ноября передает агентство Associated Press.
Согласно исследованию ВОЗ, к гибели рыб могло привести превышение допустимого уровня бактерий, тяжелых металлов и солей аммония в Евфрате. Однако для людей превышение не опасно.
Организация обещает также провести вирусологическое исследование образцов воды из Евфрата.
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