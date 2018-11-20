The New Times Альбац. Буря в стакане

Валерий Шахов, , 18:54 — REGNUM

Сегодня Тверской суд признал законным наложение мировым судом штрафа в 22,25 млн руб. на журнал The New Times.

«Удар по свободе слова», «принудительная ликвидация независимого СМИ» и прочая, прочая в том же духе — чего только не наговорили по этому поводу после принятия решения мировым судом. Читатели журнала, к их чести надо сказать, объединились краудфандингом и собрали аж 27 млн рублей на оплату штрафа. Вопрос только в том — понимали ли они причину того, на последствия чего собирали деньги?.

Эти события вызвали нечто подобное медиа-шторму.

Причем шторму из ничего.

Говоря «из ничего», я ясно понимаю, что изначальная причина происходящего в том, что главный редактор журнала The New Times, она же генеральный директор учредителя журнала — ООО «Новые времена», г-жа Е. Альбац не смогла найти в своем жестком графике пяти-десяти минут для того, чтобы сесть за компьютер, зайти на сайт Роскомнадзора, заполнить там простейшую форму и отправить ее посредством нажатия на клавишу Enter, проявив тем самым нерадивость как руководитель. Правда, не сесть, не заполнить форму и не отправить ее можно и умышленно. Но тогда это уже тянет на спланированную провокацию.

В чём суть. Такое СМИ, как журнал, может на абсолютно законных основаниях получать средства от иностранного государства, международной организации, иностранной организации, от выполняющей в соответствии с законодательством Российской Федерации функции иностранного агента некоммерческой организации, иностранного гражданина, лица без гражданства, а также от российской организации, участниками и (или) учредителями которой являются указанные лица.

При этом редакция обязана один раз в квартал (отчетный период) не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставить информацию о получении денежных средств от указанных лиц посредством направления соответствующего уведомления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Существует порядок предоставления такой информации. Он сам по себе наипростейший. Его текст, утвержденный постановлением правительства РФ, уместился на одной странице. Все действия сводятся к тому, что необходимо заполнить простую электронную форму на сайте Роскомнадзора, указав данные получателя и отправителя платежа, сумму с приложением копий договора и платежных документов в электронном виде и отправить всё электронно же. Это наипростейшая операция. Любому человеку известно, что квартал — это единица измерения времени, равная трём месяцам, в году существуют четыре квартала. Если СМИ в квартал получило деньги от того, за кого по закону надо уведомить Роскомнадзор, то до десятого числа первого месяца следующего квартала оно должно изыскать несколько минут, чтобы заполнить форму уведомления и уведомить. Всё. Если этого не делать, то по закону же за такое бездействие положен штраф от однократной до двукратной суммы денежных средств, которые получены редакцией средства массовой информации и информация о получении которых должна предоставляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. Пропорция простая, чем больше получаешь и замалчиваешь о получении, тем больше придется заплатить.

Что, собственно, произошло с «Новыми временами»? Редакция получила деньги от контрагента, о чём должна была уведомить Роскомнадзор, и не сделала этого в установленный срок. По разгильдяйству ли, по невнимательности, по забывчивости, но не сделала, за что и была наказана. Это же как в общественном транспорте — приложил карточку к валидатору и поезжай спокойно и свободно, а если не приложил, будешь (с высокой степенью вероятности) оштрафован.

И что вокруг этого столько шума поднялось?

А вот если это сделано умышленно, тогда совсем другое дело. Если заведомо зная о наложении большого штрафа, не отправлять уведомление, самому подставляться под грандиозный штраф, потом раздувать скандал в обществе, а в суде говорить: «Мне 60 лет. Всю свою жизнь я занимаюсь журналистикой. Я много лет писала о сталинском терроре. Я прочитала сотни дел, в которых прокуроры представляли филькину грамоту вместо доказательств, в которых судьи выносили неправые приговоры, из-за чего миллионы людей шли по этапу… На вас (судье) и на вас (прокурору), молодой человек, лежит абсолютная ответственность за то, что вы разрушаете систему права в стране. За то, что вы превращаете судебную ветвь в игрушку в руках исполнительной власти и людей с Лубянки. Я прекрасно понимаю, зачем вы это делаете. Вы думаете, что таким способом вы заставите меня закрыть издание или встать на колени и пойти по кремлевским кабинетам просить о помощи. НИКОГДА!» © Е. Альбац…

… Если заведомо, то это уже похоже на провокацию