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В Петербурге пытаются спасти имя аэропорта «Пулково»

Общество

Но горожане считают, что в стране есть дела поважнее

В Петербурге пытаются спасти имя аэропорта «Пулково»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Аэропорт «Пулково»

Санкт-Петербург, 20 ноября 2018, 18:52 — REGNUM  В Санкт-Петербурге пытаются собрать подписи за сохранение названия «Пулково» без каких-либо добавлений для городского аэропорта. С этой инициативой выступил депутат Заксобрания, единоросс Алексей Цивилев в ходе кампании «Великие имена России», из-за которой к топониму «Пулково» может добавиться еще и второе название — в честь Петра Великого, Александра Пушкина или Александра Невского. Цивилев уже создал петицию в интернете на сайте Российской общественной инициативы.

«Аэропорт «Пулково» — такой же бренд Ленинграда-Санкт-Петербурга, как «Зенит» или корюшка. Вряд ли горожане готовы от него отказаться. Кроме того, согласно федеральному закону аэропорт — это географический объект. И возможность их переименования (в законе нет положений о дополнении существующих названий) строго регламентирована. Никаких юридических оснований для изменения уже существующего названия нет. У нас нет второй воздушной гавани с таким названием, и речь не идет о возвращении исторического имени», — отмечается в обращении.

Цивилев замечает, что с его позицией согласны многие горожане и Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга.

Между тем петицию в сети подписал только 141 человек к вечеру 20 ноября, 4 даже высказались против. Частично это связано с невысокой популярностью сайта РОИ. Однако, хотя, как уже писало ИА REGNUM, юридически присовокупление «второго» названия будет ничтожным, чисто номинальным, и граждане не склонны тратить свое время и внимание на подобные проекты.

Как сообщила 19 ноября старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко, в ходе недавнего опроса в Петербурге только 4% респондентов поддержали саму идею присвоения аэропортам дополнительных имен, 67% высказались резко против, остальные затруднились с ответом.

«Люди стали очень прагматичны, они считают деньги, они хотят, чтобы власть тоже считала деньги и не тратила их на всякую ерунду», — прокомментировала Протасенко.

Добавим, что ожидаемым последствием масштабного всероссийского голосования по названиям для воздушных гаваней станет некое «тематическое» оформление российских аэропортов. Сделать это должны компании-операторы за свой счет, забрав деньги, видимо, с других статей расходов, но сроки этого оформления никак не регламентируются. Так что его можно будет отложить и вовсе до лучших времен.

Читайте ранее в этом сюжете: Два Александра и Пётр: определилась тройка лидеров на имя для «Пулково»

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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