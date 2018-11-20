Полиция Италии захватила здания римского мафиозного клана и готовит их снос

Рим, , 18:30 — REGNUM Полиция Италии провела масштабную операцию по захвату восьми зданий, принадлежащих одному из наиболее влиятельных мафиозных кланов, передает Il Fatto Quotidiano во вторник, 20 ноября.

Восемь зданий на юге Рима были построены, по утверждению властей, незаконно, а о необходимости «очистить помещения» поговаривали еще в 1980-е годы, но до сих пор никто не решался осуществить это намерение, отмечают обозреватели издания.

В подготовке спецоперации участвовали несколько сотен сотрудников полиции, подготовка длилась месяц, сообщили мэр Рима Вирджиния Раджи и глава МВД Маттео Сальвини. Это крупнейшая операция полиции за последние 30 лет, считает Раджи.

Из восьми вилл (площадью от 150 до 400 квадратных метров) были принудительно выселены 40 человек. Внутри сотрудники правоохранительных органов нашли множество «китчевых драгоценностей». Власти намерены снести по крайней мере часть незаконно построенных зданий.