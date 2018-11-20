В школах Италии донорство крови может стать «добровольно-принудительным»

Рим, , 18:23 — REGNUM Донорство крови в итальянских школах может стать «добровольно-принудительным», с такой инициативой выступил глава МВД вице-премьер Маттео Сальвини, передает Il Messaggero во вторник, 20 ноября.

Сальвини отметил, что уже начал консультации с министерством образования. По мнению министра, если привлечь граждан к благому делу сдачи крови в 18 лет, то они будут участвовать в нем в следующие 40 лет. В качестве примера Сальвини привел самого себя.

Эти заявления были сделаны во время церемонии подписания соглашения между ассоциацией доноров, полицией и пожарной службой. Глава национальной полиции Франко Габриэлли отметил, что считает необходимым участвовать в данном проекте, потому что для спасения человека часто нужна кровь, которую может ему дать только другой человек.