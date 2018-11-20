«Зеленый пояс» Воронежа прошел общественные слушания — со второго раза

Воронеж, , 18:14 — REGNUM Воронежцы проголосовали за создание «зеленого пояса» Воронежа. Общественные слушания «О создании лесопаркового зелёного пояса вокруг городского округа г. Воронеж» состоялись 20 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM. Общественные слушания проводил Совет общественной палаты Воронежской области. В проекте, представленном для обсуждения, речь шла о создании «зеленого пояса» площадью 15,5 тыс. га.

О том, как проект провалил общественный слушания год назад: Изумрудный город против «зеленого пояса»

Слушания вызвали большой интерес среди воронежцев — всего для голосования было выдано почти 1,1 тыс. бюллетеней. В итоге «за» создание «зеленого пояса» проголосовали 698 участников слушаний, против — 137. 11 бюллетеней признаны испорченными, остальные не попали в урну — их обладатели решили не голосовать.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по созданию так называемого зеленого пояса вокруг Воронежа стало известно ещё летом 2016 года. Изначально речь шла о включении в пояс 1,5 тыс. га зеленых насаждений, находящихся вокруг Воронежа. Зеленая зона, в частности, предусматривает запрет на всякое строительство, за исключением общественно значимых объектов.

Первая попытка провести проект через общественное обсуждение была предпринята 3 ноября 2017 года. Тогда итоги слушаний оказались весьма неожиданными: проект был отклонен большинством голосов — 140 выступили против, 118 участников — за. Камнем преткновения оказались земли поселка Медовка в пограничном с Воронежем Рамонском районе, который давно облюбовали строители «элитного жилья». Отметим, что в августе этого года на совещании по разработке проекта «зеленого пояса» вокруг Воронежа отмечалось, что в его границы может быть включено не более 11 тыс. га.

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