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Десятки правозащитников арестованы в Египте

Общество

Более 40 человек арестованы в Египте с конца октября 2018 года вследствие начала «репрессий» против правозащитников

Каир, 20 ноября 2018, 19:38 — REGNUM  19 ноября «Хьюман Райтс Вотч», неправительственная организация, исследующая нарушения прав человека, заявила о том, что в Египте с конца октября 2018 года было арестовано более 40 правозащитников. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, среди арестованных также есть юристы и политические активисты, местонахождение которых неизвестно.

«Многие из арестованных осуществляли гуманитарную и юридическую помощь семьям политических заключенных», — отметили представители организации, призывая правительство Египта рассекретить местонахождение правозащитников. «Власти Египта, очевидно, хотят разрушить то, что осталось в стране от гражданского общества», — добавил представитель «Хьюман Райтс Вотч» на Ближнем Востоке Мишель Пейдж.

Некоторые источники говорят о 80 арестованных, но «Хьюман Райтс Вотч» может подтвердить только 40 имен.

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Зарубежная хроника
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