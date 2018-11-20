Эксперт о сенаторе Лаховой: отношение чиновников к человеку – чистый цинизм

Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Судя по заявлению сенатора Лаховой и целого ряда других лиц о «жизни на 3500 рублей» и «макарошковой диете», чиновники считают сограждан животными, которым надо не жить, а выживать, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 20 ноября, политолог Александр Конфисахор, комментируя резонансное заявление Екатерины Лаховой о благотворном влиянии голода.

Как сообщалось ранее, сенатор, комментируя предложение повысить размеры прожиточного минимума и потребительской корзины, предложила вспомнить «о тех, кто прошел войну» и их потребительской корзине, а также предположила, что именно «стрессы и лишения» помогли тем, кто пережил войну, сохранить «светлую голову».

Один из важнейших вопросов политики — что такое человек. На одном полюсе точка зрения, что это животное, которое должно удовлетворять свои физиологические потребности, на другом — что это высшее существо, жизнь которого — высшая ценность.

Мы видим, к какому из полюсов тяготеют наши чиновники. «Жить на 3,5 тысячи рублей», «макарошковая диета» и все остальное — это свидетельство того, что людей они считают животными, которым достаточно выживать, потребляя необходимый объем калорий.

Еще несколько лет назад было невозможно представить, чтобы чиновники формулировали это так неприкрыто. Теперь это происходит. В этот же день мы услышали чиновника из Карелии, который посоветовал «нанять няню». Отношение чиновников к человеку переходит на уровень чистого цинизма, — отметил Конфисахор.