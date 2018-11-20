Всемирный банк выделит 200 млн долларов на развитие образования в Бангладеш

Дакка, , 21:07 — REGNUM Всемирный банк выделит 200 миллионов долларов на развитие высшего образования в Бангладеш. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», данные средства позволят осуществить планы по повышению качества образования в местных университетах и колледжах.

В столице страны Дакке прошла встреча представителей Всемирного банка и правительства Бангладеш. В ходе переговоров было подтверждено, что существенный объем средств будет выделен на нужды развития «Азиатского института для женщин» («Asian University for Women»), расположенного в городе Читтагонг. По словам участника правительственной делегации и ректора упомянутого университета Нирмалы Рао, данное учебное заведение внесло значительный вклад в упрочение позиций женщин в Бангладеш и улучшение качества их жизни.

Советник премьер-министра по международным отношениям Гаохар Ризви особо подчеркнул важность данного проекта с точки зрения повышения уровня жизни в регионе и развития страны. Он отметил, что финансовые средства, выделенные Всемирным банком, позволят расширить масштабы деятельности местных университетов и колледжей, а также увеличить охват населения страны высшим образованием.