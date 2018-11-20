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ВОЗ высоко оценила успехи программы «Чистая Индия»

Общество

Всемирная организация здравоохранения дала положительную оценку программе «Чистая Индия» правительства Нарендры Моди

Нью-Дели, 20 ноября 2018, 19:41 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала оценку результатам программы «Чистая Индия», запущенной правительством Нарендры Моди.

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, ВОЗ отметила, что благодаря программе, с 2016 по 2018 распространение достойных гигиенических условий шло со скоростью 18%. Под достойными гигиеническими условиями Организация понимает систему канализации, туалеты и умывальники. В целом по Индии около 70% семей имеют доступ к достойным гигиеническим условиям.

По словам регионального директора ВОЗ Пунама Кхетрпала Сингха, ситуация с базовой гигиеной в Индии выглядит лучше по сравнению с поистине плачевной —в государствах Юго-Восточной Азии. 900 миллионов семей региона не имеют постоянного доступа к нормальным условиям гигиены. При этом 500 миллионов семей не имеют своих туалетов.

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Зарубежная хроника
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