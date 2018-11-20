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В Ярославской торгово-промышленной палате новый президент

Общество

Им стал Павел Кузнецов

В Ярославской торгово-промышленной палате новый президент
Иллюстрация: ЯрТПП
Павел Кузнецов

Ярославль, 20 ноября 2018, 17:32 — REGNUM  Ярославская торгово-промышленная палата избрала на своем съезде новым президентом палаты Павла Кузнецова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯрТПП.

Павел Кузнецов является директором ООО «Завод «Дорожных машин», расположенного в Рыбинске. Кузнецов был избран единогласно, конкурентов у него не было.

Пост президента ЯрТПП стал вакантным в 2017 году. Предыдущий глава палаты Сергей Кузенев ушел по состоянию здоровья. До 1 октября этого года обязанности главы палаты исполняла Наталья Рогоцкая.

ЯрТПП существует в регионе более четверти века и сейчас насчитывает в своих рядах 440 организаций.

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