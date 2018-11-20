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Борец против рабского труда в Пакистане вошла в топ-100 влиятельных женщин

Общество

Борец за права человека сенатор Пакистана Кришна Кумари вошла в список 100 самых влиятельных женщин по версии BBC

Исламабад, 20 ноября 2018, 22:22 — REGNUM  Среди 100 самых влиятельных женщин мира по версии британского информационного агентства BBC была названа пакистанка. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, сенатор Кришна Кумари вошла в список благодаря своим заслугам в борьбе с принудительным трудом в Пакистане.

До того как стать представителем провинции Синд в верхней палате Парламента, Кришна Кумари в детстве испытала тяготы подневольного труда, была освобождена вместе с родителями и получила образование в области социологии и прав человека. 39-летняя пакистанка стала известна благодаря своему последовательному противостоянию практике подневольного и рабского труда, по-прежнему встречающегося в сельских районах страны.

Примечательно, что Кришна Кумари происходит из индусского меньшинства Синда. В ее лице индусы Тхара получили первого в истории представителя в Сенате.

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Зарубежная хроника
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