Борец против рабского труда в Пакистане вошла в топ-100 влиятельных женщин

Исламабад, , 22:22 — REGNUM Среди 100 самых влиятельных женщин мира по версии британского информационного агентства BBC была названа пакистанка. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, сенатор Кришна Кумари вошла в список благодаря своим заслугам в борьбе с принудительным трудом в Пакистане.

До того как стать представителем провинции Синд в верхней палате Парламента, Кришна Кумари в детстве испытала тяготы подневольного труда, была освобождена вместе с родителями и получила образование в области социологии и прав человека. 39-летняя пакистанка стала известна благодаря своему последовательному противостоянию практике подневольного и рабского труда, по-прежнему встречающегося в сельских районах страны.

Примечательно, что Кришна Кумари происходит из индусского меньшинства Синда. В ее лице индусы Тхара получили первого в истории представителя в Сенате.