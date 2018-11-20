Эксперты о «сильном поле» в РФ: «пьющие мужчины» — пропагандистский штамп

Москва, , 17:26 — REGNUM Безусловно, образ гражданина России в виде злоупотребляющего спиртными напитками существует и до сих пор — это часть продолжающейся в наш адрес пропаганды, считает директор Высшей школы финансовых технологий Финансового университета, кандидат экономических наук Дмитрий Трофимов.

Ранее авторы статьи, опубликованной в немецком журнале Eurasisches Mаgazin, пришли к выводу, что российских женщин из-за их целеустремленности и силы духа можно назвать «сильным полом». Так, считают авторы, женщины в России «вынуждены быть сильными», в том числе из-за «условий жизни в стране».

«Мы это помним еще со времен СССР, но и сейчас в СМИ, в кинофильмах можем часто увидеть образ нашего соотечественника как неухоженного, постоянно нетрезвого человека с сомнительной ценностью для окружающего мира (в глазах авторов такого образа). Это часть продолжающейся пропаганды, конечно же.

Тем не менее проблема алкоголя существует, и она актуальна для обоих полов как у нас, так и в других странах. Автор очередной статьи на данную тему в немецком журнале несколько лукавит.

Во-первых, и это к сожалению для нас, уровень потребления алкоголя среди женщин у нас растет, и говорить однозначно о том, что эта проблема касается только мужчин, у нас нет оснований. Во-вторых, уровень потребления алкоголя у нас, по данным ВОЗ, практически на таком же уровне, что и в Италии, Франции, Великобритании.

Потребление алкоголя в Германии ниже, чем у нас и в близких к нам странах. При этом в той же Германии, как известно, потребление спиртных и алкогольных напитков широко распространено, наблюдается увеличение потребления алкоголя, тогда как у нас этот уровень стабилизировался.

Известно, что потребление алкоголя возрастает в периоды кризисов, которые являются сильнейшим стрессогенным фактором. В отношении уровня потребления алкоголя у нас, а также в Белоруссии, на Украине всё понятно, но о стрессогенных факторах такого уровня мы не можем сказать в отношении других экономических стран той же Западной Европы, особенно Германии.

В отношении того, что в журнале назвали наших женщин «сильным полом», я соглашусь. И вот почему. Проблема комплексная, но я приведу один факт. Вполне возможно, что рост потребления алкоголя среди женщин у нас не был бы таким, если бы женщины получали бы доход, сопоставимый с доходами мужчин.

Это бы дало им больше защищенности, возможности и уверенности в своих силах в плане ведения домашнего хозяйства, заботы о детях и так далее. У нас до сих пор существует огромный разрыв в оплате труда женщин и мужчин. По данным Росстата, уровень доходов женщин в среднем составляет 70% от доходов мужчин при сопоставимых трудовых функциях. Таким образом, при одинаковых условиях труда женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины.

При этом, конечно, женщины еще ведут несравнимо большой объем работы, связанный с домашними делами, детьми и т.д. Вот в этом аспекте я бы однозначно и с сожалением назвал наших женщин «сильным полом».

По словам автора и исполнителя Сергея Ставрограда, мнение авторов немецкого журнала — это желаемая картинка российской действительности.

«Подобные карикатуры на «вражеские силы» — идеологическая пропаганда, и она не вредна тем, с кого якобы срисована, но расслабит и введёт в заблуждение тех, кто поверит в её реальность. Заявлять о алкогольной зависимости всех мужчин и ЗОЖе всех женщин России — это как смешать краски на палитре, где в итоге получится грязный, неопределенный цвет потому, что была черная краска в ассортименте.

Статья с таким посылом — грязная информационная бомба, а предполагаемая зона поражения — разрушение семейных уз. Такие вбросы и обращение на них внимания — сквозняки форточек «окон овертона» на западной стене русского дома».